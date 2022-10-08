İyi ki Ahmet var

SPOR Toto 1. Lig'de sezona büyük hayal kırıklığıyla başlayan ve geride kalan 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, Ahmet İlhan'ın oynamadığı maçlarda puan dahi alamadı. İzmir temsilcisi tecrübeli futbolcunun oynadığı 4 maçta sahadan 1 yenilgi, 3 de beraberlikle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Kırmızı-lacivertliler sakatlığı sebebiyle son iki haftada forma giyemeyen Ahmet İlhan'ın yokluğunda Göztepe'ye 1-0, Keçiörengücü'ne ise 4-1 kaybederek sahadan puansız ayrıldı. Kırmızı-lacivertlilerin kaydettiği altı golün yarısına imza atmayı başararak rakip ağları 3 kez sarsan 34 yaşındaki forvet, ligin ilk hafta mücadelesinde 3-3 sonuçlanan maçta Gençlerbirliği ağlarını 2 kez sarsarken takımının puanla dönmesinde önemli bir paya sahip oldu. Tecrübeli yıldız oyuncu 1-1 tamamlanan maçta Boluspor deplasmanında da takımına 1 puanı getiren gole imzasını atmıştı.

BERKE ÖZBAY