KAF-KAF’ın rakibi aslan

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla sezona Manisa Büyükşehir Belediyespor'u evinde 79-76 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, bugün Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı da mağlup eden Kaf-Kaf, bu maçın ardından 12 Ekim'de Almanya'da T.Baskets Bonn'a konuk olacak. Sezona Anadolu Efes'e 77-68 mağlup olarak başlayan G.Saray ise Devler Ligi'ndeki ilk maçında Oostende'yi deplasmanda 92-78 yenmeyi başardı.

POTADA BÜYÜK HEYECAN

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 15.30'da Ayos Konyaspor Basketbol ile TOFAŞ karşılaşırken 18.00'de ise Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom kozlarını paylaşacak. Yarın ise şu maçlar oynanacak: 13.00 Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk), 15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA), 18.00 Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik), 10 Ekim Pazartesi: 19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-F.Bahçe Beko (Gazanfer Bilge).