Bodrum’dan gol yağmuru

SPOR Toto Birinci Lig'de oynadığı son 3 maçında galibiyete hasret kalan Bodrumspor, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 5-0'lık skorla yenerek şov yaptı. Yeşil-beyazlılar, 19 ve 26. dakikalarda Kenan Özer ile 2-0 öne geçti. 36'da Samet farkı üçe çıkarırken, Makedon golcü Adis Jahovic 58. dakikada skoru 4-0'a getirdi. Dakikalar 90+3'ü gösterirken Samet bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 5-0. Bodrumspor, bu galibiyetle puanını 14'e çıkararak zirve yolunda önemli bir avantaj elde etti.

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