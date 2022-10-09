Petkim’e sert rakip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 79-70 yenen Aliağa Petkimspor, bugün ilk iç saha maçında Euroleague'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'i konuk edecek. Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da start alacak. Aliağlı taraftarlar, 50 TL'den satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma günü Aliağa Belediyesi Spor Salonu gişeleri maçın bilet satışları için saat 12.00 ile saat 15.30 arasında hizmet verecek.

SERİYİ SÜRDÜRECEK

Geçen sezon evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Petkimspor, seriyi güçlü rakibi önünde sürdürmeye çalışacak. Anadolu Efes, Euroleague'de sezonun ilk maçında dün Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etmişti. Aliağa Başantrenörü Burak Gören taraftarlara mesaj gönderdi. Gören, "Aliağa seyircisini yanımızda hissetmek istiyoruz" ifadesini kullandı.