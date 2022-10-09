Sultanlar direnemedi

FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-20 mağlup tamamladı. İkinci setin ilk dakikalarında milliler Derya ve Saliha Şahin'in sayılarıyla bir süre üstünlük kursa da rakibinin blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü. (2-0) Üçüncü sette Derya, Saliha ve Hande'nin sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milli takım, sonunu getiremedi ve Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı. Milllier, çeyrek finalde grup ikincisi olan ABD ile eşleşti. Filenin Sultanları, ABD ile salı günü karşılaşacak.

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