Yeni Asır’ın gurur günü

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel 55. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması Ödül Töreni, İGC- Uluslararası Basın Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2021 yılına ait eserler gazetecilik ve gazetecilik teşvik alanlarında değerlendirildi. Gazetecilik Yarışması'nda 8 kategoride toplam 9 eser, Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 7 kategoride 8 eser ödüle layık görüldü.

Gazetecilik Yarışması'nda Spor Fotoğrafı Kategorisi'nde gazetemiz muhabirlerinden Burak Hakerler "Göztepe Kendine Geldi" isimli eseriyle, Berke Özbay ise Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda Spor Haberi Kategorisi'nde "Böylesi Görülmedi" isimli eseriyle ödüle layık görüldü. Ayrıca meslekte 50. Yılını dolduran İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi kıdemli gazetecilere de 'Hasan Tahsin Basın Hizmet Beratı' verildi.