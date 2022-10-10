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Haberler Spor Akhisar altın buldu

Akhisar altın buldu

10.10.2022

Akhisar altın buldu
3. Lig 3. Grup'ta 5 maçta galibiyetle tanışamayan Akhisarspor, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Sapanca Gençlikspor'u 1-0 mağlup edip ilk kez güldü. Futbola müsait bir havada oynanan karşılaşmaya konuk takım Akhisarspor başladı. İlk yarısı karşılıklı ataklar içinde geçti ve 0-0 golsüz berabere kapandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Akhisarspor, 66. dakikada Oğuzcan Kesgin'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak puanını 7'ye çıkardı, galibiyeti deplasmana gelen az sayıdaki taraftarlarıyla kutladı.

■ KENAN MOLLA
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