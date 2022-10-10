Altınordu hayata döndü

Spor Toto 1. Lig'de düşme potasından kurtulma savaşı veren Altınordu, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. 11 ve 16'da Altınordu Ahmet Dereli ve Emircan ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. 24'te Bünyamin'in sert şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi. 27'de Yahaya'nın yakın mesafeden şutu az farkla auta çıktı. 44'te Şeref'in kornerinde arka direkte kendini unutturan Kubilay'ın kafası üstten dışarı çıktı.



HARİKA GOL

İkinci yarıya Altınordu atak başladı. 60'ta Ali Dere'nin pasında Şeref'in ceza sahasının dışından şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 61'de Metehan'ın pasında Ahmet İlhan müsait pozisyonu değerlendiremedi. 63'te Ahmet İlhan, ceza sahasının dışından sol ayağıyla yaptığı müthiş bir vuruşla öne çıkan kaleci Emre'yi bu kez mağlup etti: 0-1. 84'te Savic'in şutunda Ali Emre gole izin vermedi. Altınordu sahadan 3 puanla ayrıldı.



AHMET İLHAN'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Göztepe maçı öncesi sakatlanan ve son iki maçta forma giyemeyen Altınordu'nun tecrübeli hücum oyuncusu Ahmet İlhan Özek, dünkü maça da tedbir amaçlı yedek kulübesinde başladı. İkinci yarıda Ahmet Dereli'nin yerine oyuna dahil olan 34 yaşındaki futbolcu 63. dakikada attığı jeneriklik golle İzmir ekibine galibiyeti getirdi. Ahmet gol sayısını 4'e çıkarırken İzmir ekibini ilk kez ligde galibiyetle tanıştı.

KAHRAMAN'DAN FARKLI KADRO

Altınordu'nun dün Tuzlaspor ile deplasmanda oynadığı maçta teknik direktör Ufuk Kahraman farklı bir on birle sahaya çıktı. Kırmızılı-lacivertlilerin son oynadığı ve 4-1'lik yenilgiyle sahadan ayrıldığı Keçiörengücü maçından farklı olarak savunmada Volkan'ın yerine Rıdvan, orta alanda Hasan'ın yerine sakatlıktan dönen Şeref ileri uçta da Bertuğ'un yerine de Ahmet Dereli görev yaptı. Kırmızı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Kürşad dünkü maçta da görev yapamadı.