Bodrumspor bayram yaptı

SPOR Toto 1.Lig'e harika bir başlangıç yapan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile canı sıkılan Bodrumspor, zirve adaylarından Sakaryaspor önünde gol şov yaparak kendine geldi. 3 maçlık galibiyet hasretine 5-0'lık müthiş sonuçla nokta koyan Ege ekibinde tam bir bayram havası yaşanırken yeşil-beyazlılar aynı zamanda zirve yarışına tekrar ortak oldu. Ligde puanını 14'e çıkaran Bodrum ekibi, 17 puanlı lider Eyüp'ün 3 puan ardından üçüncü sırayı alırken ikinci sıradaki rakibi Keçiören'in de adeta ensesine yapıştı. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir karşılaşmada doğru oyun sergilediklerini ve galibiyet nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Biz doğru savunma hamleleri yapıp doğru bir şekilde pozisyonlara girmeyi başardık. Çok fırsatlar yakaladık ve yakaladıklarımızı da değerlendirdik. Taraftarımızın önünde çok güzel bir galibiyet aldık. İnanıyorum ki bu iyi moralle seri yakalarız ve üst sıralardaki yerimizi koruruz."

DİĞER