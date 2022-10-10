Denizli kayıp

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. haftada Darüşşafaka'ya direnemedi, ikide sıfır çekti: 93-80. Heidegger yönetiminde maça etkili başlayan 6. dakikayı 17-10 önde geçen yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 26-24 galip kapattı. Rakibin tam saha baskısı karşısında top kayıpları yapan Merkezefendi, 14. dakikada 8 sayı geriye düştü: 41-33. Devre 50-45 sona ererken, takımlar soyunma odasına giderken hakemler Heidegger ve Merkezefendi koçu Zafer Aktaş'a teknik faul verdi ve ikinci yarı Olaseni'nin serbest atışlarla başladı.



HEİDEGGER KURTARAMADI

Üçüncü periyodun başında iki takım da hücumlarda zorlanırken, 25. dakika 62-54 Daçka üstünlüğüyle geçildi. Son periyoda 73-67 geride giren Merkezefendi, son 3.5 dakikada skoru 81-74'e getirerek yeniden ümitlendi. Ancak Heidegger'in adamından yardım getirme yanlışlığına düşmesi pahalıya patladı, Denizli ekibi 93-80 mağlup oldu. Merkezefendi'de Heidegger'in 21, Rogkavopoulos'un 16 sayısı yenilgiyi önlemedi.

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