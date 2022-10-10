Denizlispor nakavt oldu

Spor Toto Birinci Lig'de galibiyetsiz son sırada bulunan Altaş Denizlispor, evinde ağırladığı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu, taraftarlarını yine kahretti. 22. dakika Mustafa'nın ceza sahası ön çizgisinde Ömer ile yaptığı verkaç sonrası içeri girdiği anda araya giren savunma topu kornere gönderdi. 34. dakikada Regattin'in kaleyi cepheden gören noktada vurduğu top, savunmaya çarparak oyun alanında kaldı. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz kapandı.



TEK GOL BERKAY'DAN

52. dakikada Ali Han'ın verdiği topu ceza sahası ön çizgisinde kontrol eden Görkem, rakibini geçtikten sonra şut çekti. Kaleci son anda uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi. 60. dakikada kontratağa çıkan Denizlispor'da Okan'ın metrelerce sürdüğü topu önünde bulan Mustafa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı az farkla dışarı gönderdi. 75. dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Berkay, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Karşılaşma 1-0 sona erdi.



■ SEBAHATTİN ALP

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