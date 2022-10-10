Düello Fener’in

Süper Lig'de gol düellosu şeklinde geçen maçta Fenerbahçe, sahasında Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. 9. dakikada Crespo ceza sahası önüne kadar gelip topu ağlara yolladı: 1-0. 16'da Colley, ortaladı, Borini, skora eşitlik getirdi: 1-1. 24'de Borini, ceza sahasına giren Kouassi'yi gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Karagümrük öne geçti: 1-2. 28'de sol kanatta topla buluşan Lincoln, son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktada savunmadan önceyi kafayı vuran Valencia topu filelere göndermeyi başardı: 2-2. 60'da Crespo'nun ceza sahasına göndermek istediği pasta Caner elle oynayınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 62'de Valencia atışı gole çevirdi: 3-2. 64'te Borini, Altay tarafından düşürülünce Hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 66'da topun başına geçen Borini, atışı gole çevirdi: 3-3. 68'de Lawrence'ın elle oynadığı gerekçesiyle Hakem Atilla Karaoğlan maçta 3. kez penaltı noktasını gösterdi. 73'te Valencia topu ağlarla buluşturdu: 4-3. 83'te Szalai'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce bu kez kafayı vuran Burak Kapacak oldu ve topu ağlara yolladı: 4-4. 90+5'te Szalai'nin gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Batshuayi maçın skorunu belirledi: 5-4.

JESUS'TAN KADROYA AYAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları AEK Larnaca maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada AEK Larnaca maçının ilk 11'inde görevlendirdiği Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundurdu. Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Kahveci, Enner Valencia ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.

VALENCİA'DAN HAT-TRİCK

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerine devam etti. Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan ve 3 maç üst üste 2'şer gol atmayı başaran tecrübeli forvet, Konyaspor deplasmanında oyundan atılarak hayal kırıklığı yaşatmıştı. Kayserispor'a karşı cezası nedeniyle oynayamayan Valencia, Alanyaspor maçıyla gollerine devam etti. Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramayan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük karşısında ise hat trick yapmayı başardı. Valencia, attığı gollerle ligdeki gol sayısını 7 maç sonunda 10'a çıkardı.