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Haberler Spor Göz-Göz'de değişim zamanı

Göz-Göz'de değişim zamanı

İzmir temsilcisinde teknik heyet gol sorununa çözüm bulmak için Ali Akman, Hasic, Emre ve Palmer’a şans verecek.

10.10.2022

Göz-Göz’de değişim zamanı

Göztepe'de teknik heyet gol sorununa çözümü buldu. Sarıkırmızılılar, ilk 7 maçta 8 puanla Play-Off hattının dışında kalarak son 10 yılın en kötü başlangıcını yaparken attığı 4 golle Altay ile birlikte en az gol atan iki takımdan biri olarak dikkat çekti. Teknik heyet, 16 Ekim Pazar İzmir'de oynanacak Tuzlaspor maçında kadrodaki taşları yerinden oynatacak. Son Pendikspor maçında alınan yenilgi sonrası ağır eleştiriler alan takımda özellikle hücuma dönük alanda değişiklikler yaşanması bekleniyor.

FARKLI ON BİR YOLDA
Teknik heyet Kvasina ve Tijanic'in yanı sıra cezalı Tuğbey'in yerine alternatif buldu. Kvasina'nın yerine bu kez Ali Akman'ın on birde başlaması
öngörülürken kanatta Tijanic'in yerine Ajdin Hasic ve cezalı Tuğbey'in yerine de orta alanda Emre Çolak kadroya dahil edilecek. Ayrıca orta alanda sakatlıktan çıkan Palmer da Mesut Kesik'in yerine düşünülüyor.

■ BURAK HAKERLER

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