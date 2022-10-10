Haydi Altay

Spor Toto Birinci Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren İzmir temsilcisi Altay, bugün Çaykur Rizespor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 8. haftanın kapanış mücadelesinde Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Ligde ilk üç maçını kaybettikten sonra son 4 maçta 6 puan toplayan Altay, 9 puana sahip olan Karadeniz ekibini taraftarının da desteği ile yenerek çıkışa geçmek istiyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Eric Björkander'in yanı sıra henüz iyileşmeyen Zeki Yıldırım ve tedavisi süren Deniz Kadah forma giyemeyecek. Sakatlığı tam olarak geçen Kutay Yokuşlu'nun ise zorlu 90 dakikaya on birde başlaması bekleniyor. Yönetim bu sezonki ikinci galibiyetini hedeflediği maçın bilet fiyatlarını maraton ve misafir tribünü 35, numaralı 80, VIP A-C 500, VIP B 1000 TL olarak belirledi.

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