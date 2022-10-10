Horoz nakavt

Spor Toto 1. Lig'de galibiyetsiz son sırada bulunan Altaş Denizlispor, evinde ağırladığı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu, taraftarlarını yine kahretti. 22. dakika Mustafa'nın ceza sahası ön çizgisinde Ömer ile yaptığı verkaç sonrası içeri girdiği anda araya giren savunma topu kornere gönderdi. 34. dakikada Regattin'in kaleyi cepheden gören noktada vurduğu top, savunmaya çarparak oyun alanında kaldı. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz kapandı.



TEK GOL BERKAY'DAN GELDİ

52. dakikada Ali Han'ın verdiği topu ceza sahası ön çizgisinde kontrol eden Görkem, rakibini geçtikten sonra şut çekti. Kaleci son anda uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi. 60. dakikada kontratağa çıkan Denizlispor'da Okan'ın metrelerce sürdüğü topu önünde bulan Mustafa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı az farkla dışarı gönderdi. 75. dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Berkay, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Karşılaşmada başka gol olmadı, Altaş Denizlispor sahasında yıkıldı.

2 BİN TARAFTAR 90 DAKİKA SUSMADI

ALTAŞ Denizlispor'u 2 bin taraftarı destekledi. Yeşil-siyahlı taraftarlar 90 dakika takımlarına müthiş destek verdi. Pendikspor'u desteklemek için misafir tribününde 10 kadar taraftar vardı. Denizlisporlu taraftarlar maç sonunda yönetimi istifaya davet etti. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 2018-2019 sezonu başında Altaş Denizlispor'da görev yapmış ve 8 lig ile 1 kupa maçına çıktıktan sonra ayrılmıştı.

■ SEBAHATTİN ALP



BAKKAL İFLAS ETTİ! / MİNİ YORUM: ÜMİT YÖNEY YAZDI

Denizlispor'un gücü ortada.

Transfer yasağıyla sezona girmiş, sakatlık belasıyla uğraşan ve iki oyuncusu da kırmızı kart cezalısı olan Horozlar, Pendikspor karşısında savunma güvenliğini ön planda tuttu. Pendikspor da hücumu fazla düşünmeyince ilk 45 dakika tatsız tuzsuz geçti. Ne bir pozisyon ne de bir tehlike yaşandı her iki kalede. İkinci devrede Denizlispor'un hücumu biraz olsun düşünmesiyle tribünler bir nebze futbol izledi. Ama yine dişe dokunur bir net fırsat yoktu iki takım adına. Taki 75. dakikada rakip kalede görünmeyen Pendikspor kazanılan serbest vuruşta Berkay'la golü buldu.

Ama bu golde kaleci Abdülkadir'in büyük hatası var. Denizlispor son dakikalarda yüklense de evinde ağır bir mağlubiyet aldı, geçen sezonki büyü bozuldu, Mesut Bakkal iflas etti.

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın saha kenarındaki çaresizliği dikkat çekti.

Ne yapsın kurt hoca, bu kadar eksik bu kadar sakat futbolcunun çokluğunda ğunda o ne yapsın. Denizlispor markası yok olup giderken, koskoca Denizli kenti sadece izliyor... Devre arası transfer yasağı kalkmazsa çok yazık olacak... Bursaspor'un durumu ortada...