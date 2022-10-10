Kaf-kaf nihayet

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, iki maçlık galibiyet hasretine taraftarlarının desteğiyle Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-1 yenerek son verdi, yarışta yeniden iddialı konuma geldi. 34'te Karşıyaka'da Namık Barış'ın sağdan ortasında Okan'ın kale önünde kafa şutu auta gitti. 35'te Karşıyaka yine gole yaklaştı. Namık Barış'ın ceza sahasına girmeden aşırtması üst direkten döndü. 45+1'de Karşıyaka golü buldu. Karaköprü defansının uzaklaştıramadığı topta Namık Barış'ın ceza sahası içi sağ çaprazından şutu ağlarla buluştu: 1-0. 58'de Kubilay, oyuna girer girmez saniyeler içinde topu uzaktan ağlara yolladı: 1-1. 70'te Onur'un sağ çaprazdan çevirdiği topu ceza alanında Namık ağlarla buluşturup kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1. Maç bu golle 2-1 sona erdi.





TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

Karşıyaka taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılı futbol severler takımlarına 90 dakika destek verdi. Maç sonu futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı. Maçı Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca da izledi. Başkan Turgay Büyükkarcı ise koronavirüs testi pozitif çıktığı için stattaki yerini alamadı. Genel sağlık durumu iyi olan Büyükkarcı'nın serum tedavisi gördüğü öğrenildi.

KARŞIYAKA'DA ROTASYON

Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, son oynadıkları Hacettepe maçına göre kadroda 5 değişiklik yaparak takımını Karaköprü Belediye maçında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, kaleci Yusuf, Caner, Kerem, Özgür ve Furkan'ı yedek kulübesine çekti. Bu oyuncuların yerlerine Erdoğan, Fatih Ergen, Namık, Fatih Taşdelen ile Okan forma giydi.



