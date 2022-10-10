Manisa’nın tadı kaçtı

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 5 haftada topladığı puanlarla dikkat çeken Manisa FK'nın Eyüp deplasmanında aldığı 4-0'lık yenilgi sebebiyle tadı kaçtı. Teknik direktör Levent Eriş, iki ayrı devrede iki ayrı görüntü sergilediklerini söyledi. Eyüpspor'un oyuncu kalitesi anlamında bu ligde çok önemli bir takım olduğunu belirten Eriş, "İlk devre hemen hemen kendi hatamız olan penaltı pozisyonu dışında bir sıkıntı yaşamadık. Rakibin tüm koşu hatlarını kapattık. Pozisyon vermemeye çaba sarf ettik ve bunda da ilk devre başarılı olduk. Ama ikinci devre çok genç oyunculardan da kurulu bir takım olduğumuz için bu planımız açıkçası çok işe yaramadı. Savunmada yaşadığımız zafiyetler de bize 4-0'lık mağlubiyet yaşattı" dedi.

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