Normal ve enteresan

GÜRCAN BİLGİÇ YAZDI

Milli maçlar sonrasında Beşiktaş deplasmanında yelken ayarları konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe.

Sonrasında Larnaca ile başlayan süreçte rüzgarı doğru kullanarak müthiş bir maç yaptı. Kadıköy 18 gün sonra ağırladı sevgililerini o gün. Ve Karagümrük maçında yakalanan tempo ile devam ettiler. Dört gol attılar ki, Fenerbahçe'nin kadro - oyun gücüne baktığımızda iç sahada Karagümrük'e karşı normal...

Ama rakip de rahat durmadı elbette.

Fenerbahçe'nin seyirciyi stada çeken "gösterişinin" bir de faturası var. Bunu da ödediler... Stoperlerin yenilen gollerde bireysel hataları var. Penaltı da Altay sorumluluğu almalı. Gereksiz bir öz güven, topla çok oynama sevdasının peşinden gelen hatalar bunlar. Hiçbir şey kendin kendine olmuyor, Üç gol atan Valencia'nın da bireyselliği pozisyonları engelledi, rakip ceza sahasına kadar gelip pas vermeyi düşünmeyen Osayi'nin de. Jaoa Pedro'nun hala form tutmasını bekliyor Jorge Jesus. Ferdi'nin olmadığı bir takımın özellikle kanat akınlarında eski etkisinden uzak kalması, Emre Mor'un da kendini oyunun içine sokmaması da notlar arasında. Böyle bir gecede olmaması gereken bireysel hataların peşine düşmekten bir an bile vazgeçmeyen Karagümrük takımını da, Pirlo'yu da tebrik etmek gerekiyor.

Lig'deki üç İtalyan Hoca'nın da takımları, oynadıkları her maçı renkli geçiren, pozitif oyunun peşinde olanlar. Kalenin önüne otobüs çekmek en kolayı halbuki.

Bizimkiler "Haddini bilerek oynamak" diyorlar buna. Onlar ise "kazanma ihtimali" nin peşine düşüyorlar. Kimse söylediğinin olabileceğini belki düşünmemişti ama, "1-0 yerine 5-4 kazanmayı yeğlerim" demişti Jesus. Bu da oldu.

Seyredenleri duygu selinde dolaştıran "acayip" bir maçtı yaşananlar. Dört gol yiyen bir takımın, her an gol atabileceğini gördük bu maçta. 82'de 4-4 oldu.

Eskiden olsa stat yıkılır, dün beşinci nasıl olacak diye seyrettik. Kadıköy'de "enteresan" şeyler oluyor