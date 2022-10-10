Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'i deplasmanda 72-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka çok mutlu. Maçın başında 15 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek son saniye üçlüğü ile İzmir'e zaferle dönen Kaf-Kaf'ın başarılı antrenörü Ufuk Sarıca, galibiyeti "Olağanüstü" olarak yorumladı. Kendileri için önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Sarıca, "Hatta bir galibiyetten fazlası. Bu kadar yeni oyuncuyla bazen taraftara karşı oynanan maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü henüz birbirimizi tam anlamıyla tanımıyoruz. 15 sayı geriye düştükten sonra geri dönüp bu maçı çevirmek gerçekten olağanüstü. Maç içerisinde yaptığımız hatalar oldu ama zaten bunları geliştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.



SIRADA BASKETS BONN VAR

Ligde iki maçını da kayıpsız geçen Pınar KSK, galibiyetle başladığı FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında 12 Ekim Çarşamba günü Almanya'da Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacak. Hedef, Alman ekibini de yenerek Avrupa'da da doludizgin yola devam etmek.

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