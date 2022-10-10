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Haberler Spor Somaspor tam gaz

Somaspor tam gaz

10.10.2022

Somaspor tam gaz
2. Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde Bayburt Özel İdarespor'u yenen Somaspor, evinde İnegölspor'u 3-1 mağlup etti. 35. dakikada Furkan kaptı, Bahadır ile verkaça girdi. Furkan topa ceza sahası içine girmeden sert vurdu: 0-1. 42'de Yusuf Türk orta sahadan kaptığı topu rakip alanda Yılmaz ile buluşturdu, Yılmaz derinleme pasında Yusuf Türk aşırttı: 1-1. 64'te Yusuf Türk'ün arapasında Erdem sol dan getirdi pasında Can Muhammet plaseledi: 2-1. 89'da topu Mücahit kaptı pasında Can Muhammet ceza sahasına girdi pasında tekrar topla buluşan Mücahit skoru belirledi: 3-1.

■ SERVET SARUN
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