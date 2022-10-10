Tire 2021 FK coştu

BAL 9. Grup'ta Tire 2021 FK, Ermaş Muğlaspor karşısında gol oldu yağdı: 5-0. Enes ve Volkan ile Muğla kalesini yoklayan Tire 2021 FK, 16. dakikada Rıdvan'ın mükemmel golü ile 1-0 öne geçti. 35'te sağ kanattan Adem Parlak'ın ortasında Muğlasporlu Volkan ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Tire'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 50'de günün başarılı ismi Enes Bakal düzgün bir vuruşla kaleci Lokman'ı avladı: 3-0. 54'te Adem Parlak skoru 4-0'a taşıdı. 61'de Enes Bakal kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti, skoru belirledi: 5-0.



■ NADİR UYSAL

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