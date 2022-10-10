Yolunuz açık olsun

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilirken A Milli Takımımız D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.





53 ÜLKE VE 10 GRUP VAR

Kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı. 53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup bulunuyor. Bu grupların 7'si 5, 3'ü 6 takımdan oluştu. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.





ALMANYA ELEMEDE YOK

Ev sahibi Almanya doğrudan finallere katılacağı için kura çekiminde yer almadı. Rusya ile Ukrayna arasında aylardır devam eden savaş nedeniyle Rusya da elemelere katılamadı. Eleme müsabakaları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde son hafta maçlarıyla tamamlanacak.