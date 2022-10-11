Fener rekora kosuyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Karagümrük'ü nefesleri kesen maçta 5-4 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da yeni rekorlara gözünü dikti. Sarı-lacivertliler, 103 gol ile kendisine ait olan gol rekorunu geliştirmenin peşinde. İstanbul temsilcisi, 1988-1989 sezonunda ligde şampiyonluğa uzanırken, 36 maçta attığı 103 golle ulaşılması güç bir rekorun da sahibi oldu. Sezon başında Portekizli Jorge Jesus'u takımın başına getirip, yıldızlar topluluğu bir ekip kuran yönetim o sezon olduğu gibi hem kupa hem rekorun peşinde. Jesus'un öğrencileri ligde oynadıkları 8 maçta rakip fileleri 25 kez sarsmayı başardı.

ÜLKER STADI'NDA 19 GOL ATTI

Sarı-lacivertli camiada 8 maçta atılan 25 golün ardından yeni bir rekor için beklenti oluştu. Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon sadece maçın başında 10 kişi kaldıkları Konyaspor ve Beşiktaş ile oynadıkları derbide rakip ağları sarsamadı. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında 19 gol kaydederken, gurbette ise rakip ağları 6 kez sarsmayı başardı.

OGÜN ÖZDEMİR