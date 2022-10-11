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Haberler Spor Haydi Sultanlar

Haydi Sultanlar

Milli Takım, F Grubu’nda daha önce 3-1 mağlup olduğu ABD’yi bu kez yenerek finale bir adım daha yaklaşmak istiyor

11.10.2022

Haydi Sultanlar
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün ABD ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak. B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında 3. sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti. Milli takım, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Sırbistan- Polonya maçının galibiyle eşleşecek. Çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya- Japonya maçları yapılacak.
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