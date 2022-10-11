Trabzon sessiz

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 18. dakikada Marek Hamsik'in rakip yarı sahasından ceza alanına gönderdiği topu, ceza alanı içindeki Gomez kafasıyla indirdi. Ceza sahası içindeki Yusuf Yazıcı son vuruşu yapamayarak topu rakibe kaptırdı. 19'da sol kanatta Trezeguet'in ceza sahası dışından çektiği şutta Bakasetas kafa vuruşu yaptı. Bakasetas'ın kafa vuruşunda top sağ yandan dışarı çıktı. 29'da Kasımpaşa'da Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çıkardı.

PROTESTOLARA YANIT VERDİ

44'te hızlı atağa geçen Trezeguet, ceza sahası içerisinde kaleye ilerlerken kaleci Ertuğrul müdahale etti. 56'da kale önündeki Hamsik'in gelişine vuruşunda topu Ertuğrul geri çevirdi. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleden sonra teknik direktör Abdullah Avcı oyuculara tepki gösteren tribünlere sitem etti. Avcı, "Ben ve ekibim özeleştiri yapacak. Oyuncular özeleştiri yapacak. Ancak bugün giren oyuncuya protesto, çıkan oyuncuya protesto. Protesto olacaksa maç sonu olmalı" dedi