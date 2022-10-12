F.Bahçe’yi Valencia uçurdu

Süper Lig'de sahasında Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia fırtınası esiyor. Ligde 8 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip filelere 25 gol gönderirken, bu gollerin 10'u Valencia'nın ayağından geldi. Sezona harika başlayan Ekvadorlu isim, takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Valencia, Konyaspor maçında kırmızı kart görürken, cezası nedeniyle Kayserispor önünde de forma giyememişti.

GALATASARAY'I GERİDE BIRAKTI

Yıldız futbolcu, son oynanan Karagümrük maçında attığı 3 golle Konyaspor ile birlikte 10 gole ulaşırken, Galatasaray'ın da içinde bulunduğu 9 takımı geride bıraktı. Forvet oyuncusu, ligde Galatasaray (9), Antalya (9), Ankaragücü (9), Kasımpaşa (9), Sivasspor (8), İstanbulspor (7), Ümraniye (7), Giresunspor (6) ve Hatayspor'u (5) geçmeyi başardı. Enner Valencia, ayrıca bu sezon gözünü kariyer rekoruna dikmiş durumda. En golcü sezonunu 2014 yılında Pachuca formasıyla geçiren ve 18 gol atan yıldız isim, 9 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak. Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek.

OGÜN ÖZDEMİR