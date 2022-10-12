Hayali gerçek oldu

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Trabzonspor taraftarı İsmail Bozyer, ilk kez geldiği 1350 kilometre uzaktaki Trabzon'da bordo- mavili takımın maçını izledi. Bozyer, askerliği sırasında ilk defa televizyonda izlediği Trabzonspor'a gönül verdi. Askerlik dönüşü evlenen ve eşinin de Trabzonsporlu olmasını sağlayan Bozyer, oğluna ise bordo-mavili takımın uzun yıllar kalesini koruyan ve teknik direktörlüğünü yapan "Şenol Güneş" ismini koydu.

En büyük hayali 1350 kilometre uzaktaki kentte Trabzonspor'un maçını izlemek olan Bozyer, bordo-mavili kulübün asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın davetiyle Trabzon'a geldi. Bozyer, gönül verdiği takımın Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynadığı karşılaşmayı ailesiyle izledi. Bozyer, Kasımpaşa maçını izleyerek bir hayalinin gerçekleştiğini vurgulayarak, "Kente de maça da ilk defa geliyorum. İmkanlarım yoktu. Keşke böyle stadı eskiden de görseydim. Sağ olsun Ertuğrul Bey davet etti, geldim. 1350 kilometre uzaktan geldim ve geldiğime de hiç pişman değilim" şeklinde konuştu.