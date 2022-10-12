İzmir’de kadın sporculara destek

Ege bölgesinin ilk sanayi kuruluşlarından Çimentaş, hayatın her alanında kadınların katılımının önemine dikkat çekmek ve kadınların spor alanında kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı'na sponsor oldu. Celal Atik Spor Salonu'nda Kulüp Başkanı Ersan Odaman, Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, Çimentaş CEO'su Cenker Mirzaoğlu, İnsan Kaynakları Direktörü Melek Özen, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ali Tarlakazan ve Pazarlama Uzmanı Fıratcan Filiz'in katılımıyla gerçekleşen imza töreni ile Çimentaş markası, Süper Lig'deki kadın hentbolcuların formalarına yerleşti.

"HAYIRLI OLSUN"

Kulüp Başkanı Odaman, "İzmir'in en köklü ve güçlü kurumlarından biri olan Çimentaş ile yaptığımız iş birliği için mutluyuz. Bu birliktelik, henüz bir başlangıç ve önümüzdeki dönemde daha da büyüyecek. Aralık ayında oynayacağımız Avrupa Kupası maçlarımızda tüm Çimentaş Ailesi'ni aramızda görmek istiyoruz" dedi. Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ise "Spor ile kadının buluşmasına destek olma ilkemiz var. Bu iş birliği ile İzmir'in en önemli marka değerlerini birleştirdik. Bu iş birliği iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun" yorumunu yaptı.