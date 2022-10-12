Sultanlar’dan buraya kadar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen milliler, Ebrar, Zehra ve Saliha'nın sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, ilk seti 25-22 kazandı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar, Zehra ve Hande ile sayılar buldu. Ay-yıldızlılara, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.

YARI FİNALE ABD ÇIKTI

ÜÇÜNCÜ sette de etkili oyununu sürdüren ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. ABD'ye yenilen milliler, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.