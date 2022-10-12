‘Sürdürebilir olmalıyız’

TEKNİK direktör Ersun Yanal, Türk futbolunda üretime dayalı bir sistem kurulması gerektiğini söyledi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki 6. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi'nde bir konuşma yapan Yanal, İspanya'nın yaşlı nüfusuna rağmen iyi planlamayla spor ve sanatta müthiş bir konuma yükseldiğini dile getirdi. Yanal, "İspanya'nın başarısının temelinde eğitim ve yatay yapılanma var. Oysa bizim ülkemiz Avrupa'nın en genç nüfusun sahip olmasına rağmen biz bu eğitimi yataya indirgeyemiyoruz. Yetenekli gençleri keşfedip, üretime dayalı bir sistem kurmalıyız. 1995 yılında Danimarka'yı yenip Avrupa şampiyonu olan kadromuzdan kaçı futbolcu oldu? Futbola bakışımı o maç değiştirdi. Denizlispor, A.Gücü, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Manisaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'da sistemi sürdürülebilir kılmayı hedefledim. Ancak hedeflediklerim gerçekleşmedi" dedi.

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