skorla mağlup eden Tire 2021 FK'da yüzler gülüyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Çiğli Belediyespor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar ikinci haftada Muğlaspor karşısında futboluyla iddiasını kanıtladı, 4. sıraya yükselip gözünü zirveye çevirdi. Kulüp başkanı Hüma Yüksel, maçın ardından taraftarın sevgi gösterileri eşliğinde soyunma odasına giderek futbolcuları kutladı. Antrenör Sezer Özçelik ise Muğlaspor karşısında oynanan coşkulu futbolun karşılığını aldıklarını ifade ederek, "Güzel oyunumuzu deplasmanda oynayacağımız Sökespor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Ligi şekillendirecek güçlü bir kadroya sahibiz. Tek hedefimiz istikrarlı şekilde yolumuza devam etmek" dedi.

NADİR UYSAL