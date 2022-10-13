Akhisarspor’da Serkan döndü!

3. Lig 3. Grup'ta ilk galibiyetini Sapanca Gençlikspor deplasmanında elde eden Akhisarspor'da, 8 Eylül'de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak futbolculuk kariyerini noktaladığını söyleyen Serkan Sefil tekrar yeşil sahalara dönüş yaptı. Akhisar yönetimiyle ayrılmak istediği için ters düşen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, aradan geçen 1 ayın ardından fikrini değiştirerek tekrar futbola döndüğünü açıkladı. Serkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akhisarspor yönetimiyle yaptığım görüşmelerin ardından 'bireysel durumumu bir kenara bırakıp, zor günlerimizde yönetimimizin ve taraftarımızın yaptığı gibi ben de taşın altına elimi koymaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.



1 MAÇTA 45 DAKİKA OYNADI

Akhisarspor'a geçen sezon Şanlıurfaspor'dan transfer olan Serkan Sefil, bu sene 3. Lig'de sadece 1 maçta 45 dakika görev yaptı. İç sahada 0-0 sona eren Malatya Arguvan SK mücadelesine ilk 11'de başlayan ve ikinci yarının başında yerini Serkan Özbakan'a veren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon 1'i kupa, 27'si lig 28 karşılaşmada oynamış, 15 maça ilk 11'de çıkmış, 1422 dakika sahada kalmış 6 golle dikkat çekmişti.



■ KENAN MOLLA

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