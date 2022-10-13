Altınordu sınıfı geçti

1. Lig'de deplasmanda Tuzla'yı 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Altınordu, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesini gole kapattı. İlk 6 maçta 12 gol yiyerek maç başına 2 gol gören kırmızı- lacivertliler, Tuzlaspor dönünde rakip forvetlere geçit vermedi. Kaleyi yine Ali Emre'ye teslim eden teknik direktör Ufuk Kahraman, savunmanın sağında Rıdvan'ı, ortasında Rahmi ve Erdi'yi, sol bekte ise Yusuf'u oynattı.



VOLKAN KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Stoper Volkan ise kulübeye çekildi. İkinci yarıda sağ kanat Ahmet İlhan'ın oyuna girmesiyle sol bek Yusuf Can oyundan alındı. Müsabakanın ilk yarısında sol kanatta görev yapan Ali Dere'yi savunmanın soluna çeken teknik patron Kahraman, ilk devrede sağ kanatta oynayan Şeref'i ise sol kanada monte etti. İzmir ekibi, cumartesi günü konuk edeceği iddialı rakibi Samsunspor'u yenerek ikide iki yapmak istiyor.

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