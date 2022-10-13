Bucaspor 1928’in Uşak uğuru

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928'in cumartesi günü Ege derbisinde konuk olacağı Uşakspor'a karşı şansı tutuyor. İzmir ekibi, daha önce 7 kez karşı karşıya geldiği rakibine hiç yenilmezken, bu maçlardan 5'ini kazandı, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer alan iki Ege takımının karşı karşıya geldiği maçlarda Bucaspor 2-1 ve 3-2'lik skorlarla rakibine üstünlük sağlamıştı. Yeni bir kaza yaşamak istemeyen İzmir ekibi, hem geçen hafta Kırklarelispor karşısında alınan mağlubiyeti telafi etmek hem de yeni bir seri başlatmanın hesaplarını yapıyor.



■ BERKE ÖZBAY

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