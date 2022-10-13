  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bucaspor 1928’in Uşak uğuru

Bucaspor 1928’in Uşak uğuru

13.10.2022

Bucaspor 1928’in Uşak uğuru
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928'in cumartesi günü Ege derbisinde konuk olacağı Uşakspor'a karşı şansı tutuyor. İzmir ekibi, daha önce 7 kez karşı karşıya geldiği rakibine hiç yenilmezken, bu maçlardan 5'ini kazandı, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer alan iki Ege takımının karşı karşıya geldiği maçlarda Bucaspor 2-1 ve 3-2'lik skorlarla rakibine üstünlük sağlamıştı. Yeni bir kaza yaşamak istemeyen İzmir ekibi, hem geçen hafta Kırklarelispor karşısında alınan mağlubiyeti telafi etmek hem de yeni bir seri başlatmanın hesaplarını yapıyor.

■ BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA