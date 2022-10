Değişim vakti

Spor Toto 1. Lig'de son maçında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Altay'da savunmada sistem değişecek. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Bodrum, Malatya, Eyüp ve Rize önünde uyguladığı 3'lü savunma sisteminden vazgeçecek. Cumartesi günü Manisa FK ile Ege derbisinde karşı karşıya gelecek olan siyahbeyazlı ekipte Björkander de cezasını tamamlayarak kadroya dahil olurken genç teknik adam zorlu 90 dakikada yeniden 5'li savunmaya dönecek.



ÖNCELİK SAVUNMA

Altay savunmada yaşanan hatalar sonrası Rize karşısında ligde 3 maç sonra kalesinde gol görmüştü. Kaloğlu, Play- Off mücadelesi veren Manisa FK önünde deplasmanda oynayacağı maçta bazı taşları da yerinden oynatacak. Savunmada Efe'nin kulübeye çekilip sağ bekte Salih, ortada Kutay- Eric-İbrahim, sol bekte de Naderi'nin görev alması bekleniyor. Kaloğlu, Naderi ve Salih'ten savunma güvenliğine öncelik vermelerini isterken, ileriye çıkarak gol aramalarını da bekliyor.



ALTAY'DA SEFERBERLİK

Altay bu sezon çok şey beklediği Özgür Özkaya'dan bir türlü yararlanamadı. Ayhan Dündar yönetiminin sözleşmesini yenilediği 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemezken sadece 1 maçta 28 dakika süre aldı. Teknik heyet Özgür'ü tecrübesi nedeniyle bir an önce kadroya monte etmeye çalışıyor. Ayrıca son maçta forma giyemeyen Zeki Yıldırım ve Tolga Ünlü'nün bir an önce on bire dönmesi için sağlık heyeti seferber oldu.



KALOĞLU GÖRÜŞME ODASINA

Altay'da yönetim, 2-0 kaybedilen Rizespor maçında taraftarlarla diyaloğa giren teknik direktör Sinan Kaloğlu ile görüşecek. Müsabakanın ikinci yarısında numaralı tribünde yer alan seyircilerle gördüğü tepki sonrası münakaşaya giren Sinan Kaloğlu'ndan daha sakin kalması istenecek. Teknik ekibin ve futbolcuların sadece sahaya odaklanmasını bekleyen Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim, genç teknik adamın bu konuda daha dikkatli olmasını talep edecek. Çaykur Rizespor maçı sonunda taraftarların istifaya davet ettiği Sinan Kaloğlu, alınan sonuçla ilgili 12'nci adamdan özür dileyerek taraftarların özellikle genç futbolculara destek olmalarını talep etmişti. Altay Başkanı Ayhan Dündar, tepkiler sonrası siyah-beyazlılardan biraz sabır istemişti.



■ BURAK HAKERLER