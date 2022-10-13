Denizlispor’da Ömer sustu

SPOR Toto 1. Lig'de 8 haftada 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak galibiyetsiz son sıraya demir atan Altaş Denizlispor'da takımın en önemli gol silahı Ömer Şişmanoğlu, bu sene beklenen çıkışı yapamadı. Geçen sezon 26 maçta attığı 13 golle yeşil-siyahlıların kümede kalmasına büyük katkı yapan 33 yaşındaki Süper Lig patentli santrafor, bu yıl sustu. Uzun süren görüşmeler sonunda takımda kaldıktan sonra ilk 3 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen gurbetçi yıldız, oynadığı 5 maçta yalnız 1 kez ağları sarsabildi. Son 5 haftadır ilk 11'de forma giyen Ömer, bu sezon yalnızca 2-2 biten Gençlerbirliği maçında gol attı.



EKSİKLER CAN SIKIYOR

ALTAŞ Denizlispor'da, yarın oynanacak Boluspor maçı öncesi eksikler can sıkmaya devam ediyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda, sakatlıkları bulunan Djedje, Özer Özdemir ve Kevin Mayi ile cezalı olan Gökhan Süzen Boluspor maçında forma giyemeyecek.



SEBAHATTİN ALP

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