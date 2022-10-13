Guidetti’nin istifası istendi

Türkiye A Milli Voleybol Kadın Milli Takımı, Dünya Kadınlar Voleybol Şmpiyonası Çeyrek Final maçında önceki gün ABD'ye elenirken, başantrenör Giovanni Guidetti eleştirilerin odağındaki isim oldu. Yarı finale yükselme maçında güçlü rakibi ABD karşısında alınan 3-0'lık yenilgi sonrası İtalyan antrenöre büyük öfke vardı. Turnuva boyunca neredeyse her maçın ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan İtalyan hocanın ABD maçı sonrası istifası istendi. Voleybolseverler yaptığı tercihler ve maç içi hamleleriyle tartışılan Guidetti'yi ABD karşısında alınan yenilgiden tek sorumlu tuttular. Sosyal medyada #guidettiistifa etiketiyle sporseverler İtalyan antrenör hakkında eleştirilerini sıralarken yüzlerce yorum yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun tepkiler sonrasında nasıl hareket edeceği merak konusu oldu.



SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Giovanni Guidetti'nin ABD ile oynanan çeyrek final maçının set arasında verdiği bir röportaj ise olay oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde İtalyan antrenör, "Koçluğum çok kötü olmalı çünkü çok kötü oynuyoruz. Yaptığımız hiçbir şey işe yaramıyor" sözleri infial yarattı. Voleybolseverler Guidetti'yi bu ilginç sözleri nedeniyle de ağır bir şekilde eleştirdi.

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