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Haberler Spor İzmir’de turnuvada Tofaş birinci oldu

İzmir’de turnuvada Tofaş birinci oldu

13.10.2022

İzmir’de turnuvada Tofaş birinci oldu
EGE Asist Merkezefendi Belediyesi'nin Basketbol Gençler Ligi (BGL) takımları arasında düzenlediği 6'lı turnuva sona erdi. Burak Ural BGL Turnuvası'nda Bursa ekibi Tofaş şampiyonluğa ulaştı. Ege Asist Merkezefendi Belediyesi, Petkimspor'u 75-73 yendi. Manisa BŞB&İzmir Bahçeşehir Koleji, Petkimspor'u 81-78'lik skorla geçti. Ege Asist Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa BŞB&İzmir Bahçeşehir Koleji'ni 80-66 mağlup etti. Turnuvanın son gününde Aliağa Petkimspor sakatları nedeniyle maça çıkamadı, Pınar Karşıyaka hükmen kazandı. 5. oldu. Gelişim Koleji, Manisa BŞB&İzmir Bahçeşehir Koleji'ni 106- 51 yenip üçüncülüğü elde etti. Finalde Tofaş, Ege Asist Merkezefendi Belediyesi Basket'i 85-82 mağlup edip kupanın sahibi oldu.

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