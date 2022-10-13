Kamuran öğretmen madalyayla döndü

İzmir'in Konak ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Kamuran Sönmez (64), 31'inci Balkan Masterler Şampiyonası'nda engelli koşuda altın madalyanın sahibi oldu. Sönmez, Selanik'te 23-25 Eylül 2022'de düzenlenen 31'inci Balkan Masterler Şampiyonası'nda 80 metre engellide şampiyon olurken, cirit atmada ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Kamuran Sönmez, düzenli spor yaptığı için çok dinamik olduğunu dile getirdi. Sönmez, "Öğrencilerimle de yarışıyorum, koşuyorum, onlara uzun atlamayı öğretiyorum. Birlikte koşup, engel atlıyoruz. Ben onlara canlı bir örnek olmak istiyorum. Bundan bir sonraki hedefim ise Avrupa'da ilk 3'e girmeyi başarmak" dedi. Ege Üniversitesi'nden mezun olup 41 yıl önce beden eğitimi öğretmenliğine başlayan, 15 Şubat 2023'te emekli olmaya hazırlanan Sönmez, ayrıca atletizm hakemliği ve antrenörlük de yapıyor.

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