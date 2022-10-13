Kırılma noktası

Spor Toto 1. Lig'de 2022-23 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Göztepe'nin Tuzla ile pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı mücadele kritik bir önem kazandı. Ateş hattına daha da yaklaşan Göz- Göz, eksiklerin de takıma dönmesiyle İzmir'de yeni bir sıçrama yapmak istiyor. Pendik maçında forma giymeyen Palmer, Gottwalt, Emre Çolak'ın yanı sıra zorlu mücadelede sakatlanan Yalçın da takıma dönerken, gıda zehirlenmesi geçiren Ali Akman da bu sürede tamamen iyileşerek takıma döndüler. Teknik heyetin kritik maç öncesi eli güçlenirken düşme hattıyla arasında 2 puan fark kalan Göz-Göz'ün Tuzla'yı yenmesi 3 puanın yanı sıra birçok avantajı da beraberinde getirecek.



ÜÇ PUANDAN FAZLA

Galibiyette Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'ndan oluşan teknik heyet güven aşılarken, sarı-kırmızılı ekip taraftarla barışıp yeniden tribün desteğini arkasına alacak. Göz- Göz, Tuzla'yı ve grupta çıkacak sonuçlara göre de birçok rakibini altına alma fırsatını da yakalayacak.



■ BURAK HAKERLER