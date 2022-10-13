Kral Bodrum

Spor Toto 1. Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Bodrumspor, müthiş performansıyla rakamlarda da zirve yaptı. 8 maçta 18 gol atan ve 1. Lig'de en golcü takım konumunda olan yeşil-beyazlılar, Türkiye profesyonel liglerinde yer alan takımlar içinde de Fenerbahçe'nin (25) ardından en golcü ikinci takım durumunda. 8 maçın 2'sinde Altay ve Ç.Rizespor maçlarında rakip fileleri boş geçen Ege temsilcisi, hücumsal anlamda en başarılı takım oldu. Samet Yalçın 4 golle takımın en golcü ismi, Kenan Özer 3, Celal Dumanlı ve Adis Jahovic 2'şer, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Bahadır Erol, Caner Aktaş ve Recep Aydın da 1'er golle skora katkı yaptılar. 16 Ekim Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Bodrum'da teknik direktör İsmet Taşdemir, neredeyse takımda herkese şans tanıdı.



HERKESE FORMA VAR

91 yıllık köklü tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto Birinci Lig'de 26 kişilik kadrosu bulunan yeşil-beyazlı takımda tam 23 futbolcu geride kalan 8 karşılaşmada çeşitli sürelerde forma giydi. Rotasyonu geniş tutmaya çalışan Taşdemir, tüm futbolcularından verim almaya çalıştı. Bodrumspor'da en çok süreyi sağ bek Üzeyir alırken, defans oyuncuları Süleyman Özdamar ve Onur, orta saha Samet, Recep ve Süleyman Güneş de 8 maçta forma giydi. Forvette görev yapan Cenk ile yeni transfer Adis Jahovic yine 8 müsabakanın tamamında oyuna sonradan da girseler şans buldu. Bu oyuncuların ardından savunmada görev alan Bahadır, orta alanda forma giyen Celal ve hücumda oynayan Kenan 7 maçta boy gösterdi.

KENAN ÖZER ZİRVEYE ÇIKTI

Bodrumspor rakamlarda zirve yaptı. Üzeyir Ergün 18 golden 4'ünde asist yaptı ve 1. Lig'de en çok asist yapan 2. oyuncu. Yeşilbeyazlılar, maçbaşına 9.25 şut ile 5. sırada, maçbaşına 5.38 isabetli şutla da 2. sırada. Kenan Özer, maçbaşına 2.57 ile en çok şut çeken 2. oyuncu durumunda. 35 yaşındaki hücum oyuncusu, 1.71 isabetli şutla da 1. sıraya adını yazdırdı.

■ ÜMİT YÖNEY