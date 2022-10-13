KSK’nin gücü yetmedi

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde Almanya'nın Telekom Basket takımına deplasmanda 83-71 mağlup oldu. Bonn kentinde oynanan maçın ilk çeyreğine kötü başlayan İzmir temsilcisi, bu periyodu 19-11 geride kapattı. 2. çeyreğe iyi başlayan KSK, farkı 2 sayıya (21-19) çekti. Bonn 7. dakikaya 30-29 önde girdi. Ev sahibi ekip 4 farkla öndeyken Brown son saniye basketi ile devrenin 2 farkla bitmesini sağladı: 42-40.



GRUPTAKİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI

3. çeyreğin ilk dakikasında fark 1 sayıya geriledikten sonra Karşıyaka savunması düştü ve 4. dakikada fark 8 sayıya (50-42) yükseldi. Kaf-kaf hücumda etkili olamayınca fark daha da büyüdü ve 3. periyot 62-51 Bonn'un üstünlüğü ile son buldu. Bitime 7 dakika kala fark 17'ye (70-53) çıktı. Bitime 5 dakika kala farkı 10 sayıya (72-62) düşüren KSK ümitlendi. Ancak Bonn sahadan 83-71 galibiyetle ayrıldı. Pınar Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini aldı.

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