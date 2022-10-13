Manisa BŞB judoda 18 madalya aldı 18judoda aldımadalya

MANİSA BŞB'nin judocuları, Amatör Spor Haftası'nda 7 altın, 4 gümüş ve 7 bronz toplam 18 madalya kazandı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Yiğit Enes Çetin 30 kiloda, Medine Cevahir 32 kiloda, Necla Nur Tokgöz 36 kiloda, Nehir Demir 40 kiloda, Osman Yıldırım 42 kiloda, Muhammet Kadir Düzce 46 kiloda, Yunus Emre Efe +60 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı. Ali Çam 30 kiloda, Süleyman Said Çimen 34 kiloda, Serkan Tünk 50 kiloda, Abdullah Eren Özcan 60 kiloda ikinciliği, Ufuk Öztürk 26 kiloda, Aziz Kerim Ertem ve Mehmet Karakuzu 34 kiloda, Oğuz Adar ve Ali Taha İnci 38 kiloda, Ayşe Zümra Atalay 52 kiloda, Beyza Nur Acar +57 kiloda üçüncülüğü elde etti.



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