Manisa FK’da derbi alarmı

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Eyüpspor'a 4-0 yenilip şaşırtan Manisa Futbol Kulübü, 15 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Altay karşılaşmasına odaklanırken, siyah-beyazlılar önümüzdeki 4 hafta fikstür avantajı elde etti. Ege derbisinde Altay maçının ardından yine evinde Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği deplasmanına çıktıktan sonra bir kez daha taraftarının önünde Sakaryaspor'la oynayacak. Teknik direktör Levent Eriş, önlerindeki 4 karşılaşmanın 3'ünü iç sahada oynayacaklarını ve bu avantajı iyi değerlendireceklerini dile getirdi. Manisa FK, bu sezon evinde oynadığı 4 müsabakanın 2'sini kazanıp 1'er beraberlik ve mağlubiyet aldı, Mümin Özkasap Stadı'nda 7 puan topladı, 8 gol atıp, 7 kez topu ağlarında gördü.



BA VE PRİB OYNAMIYOR

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Altay'ı konuk edecek Manisa FK'da iki eksik var. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenmana sakatlıkları süren Alioune Ba ve Edgar Prib katılmadı. İki futbolcunun Ege derbisinde forma giymeyeceği açıklandı. Öte yandan Manisa FK, Altay'la 3. kez rakip olacak. Siyah-beyazlılar, daha önce kupada karşılaştığı Altay'ı 2015- 2016 sezonunda 2-0 yendi, geçen sezon yine kupada rakibine 4-2 mağlup oldu.



CÜNEYT HASÇELİK

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