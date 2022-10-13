Sökespor’da golcü Abdülaziz krizi bitti

BAL 9. Grup ekibi Sökespor, ligin ilk 2 haftasında 4 puan toplarken oynadığı futbolla taraftarını şampiyonluk için heyecanlandırmıştı. Ancak 1-1 eşitlikle tamamlanan Didim Belediyespor maçı öncesi teknik direktör Mustafa Şen ile forvet oyuncusu Abdülaziz Tanyeri arasında yaşanan gerilim moralleri bozdu. Maç öncesi yaşadığı tartışma nedeniyle Didim karşılaşmasında etkisiz bir performans sergileyen Tanyeri, maçtan sonra sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını duyurdu.



TEKNİK HEYETTEN ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan krizin ardından kırmızı-lacivertli yönetim devreye girip oyuncuyu takıma dönmeye ikna etti. Hatasını kabul eden Abdülaziz Tanyeri, hocası Mustafa Şen'den özür diledi. Teknik direktör Şen de oyuncusunun özrünü olgunlukla karşılayarak golcü oyuncuya sarılıp olayı çözüme kavuşturdu. Maç öncesi hocayla sorun yaşadığını ve bir anlık sinirle hareket ettiğini belirten Tanyeri, takımda kalıp en iyisini vermeye devam edeceğini söyledi. Sökespor'da ikinci sezonunu geçiren Abdülaziz, 3-2 kazanılan Muğla karşılaşmasında attığı 2 golle galibiyetin mimarı olmuştu.



■ İHSAN KARATAŞ

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