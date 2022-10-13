Uşak’ta şampiyon Nazilli Belediye

UŞAK'TA TB2L takımları arasında düzenlenen turnuva sona erdi. Ankara temsilcisi Net Değerleme Mavi Birlik'i 68-60 ve ev sahibi İlkler Şehri Uşak'ı 67-58'lik skorla mağlup eden ve ikide iki yapan Nazilli Belediyespor, sezon öncesi katıldığı ikinci turnuvayı da şampiyonlukla tamamladı. İzmir'de düzenlenen 100. Yıl Turnuvası'ndan şampiyon olarak ayrılan Potanın Efeleri, Uşak Kurtuluş Kupası'nı da birinci tamamladı. Kasım ayında başlayacak TB2L'de C Grubu'nda mücadele edecek Nazilli Belediyespor, gözünü Play-Off'a dikti.



RAMAZAN AYDEMİR

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