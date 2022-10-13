Yunusemre farkı

Yunusemre Belediyespor'un minik sporcuları, Manisa'da Amatör Spor Haftası'nda kürsüye ambargo koydu. Mavi-beyazlı kulübün güreşçileri, Güreş İl Temsilciliği'nin düzenlediği Serbest-Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 14 altın, 11 gümüş, 15 bronz olmak üzere toplamda 40 madalya kazanıp büyük bir başarıya imza attı. Yunusemreli sporcular, Minikler Judo Turnuvası'nda da fırtına gibi esti. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda ter döken judocular, 8 altın, 7 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplamda 27 madalya kazanıp 2023 yılında yapılacak ulusal ve uluslararası müsabakalar öncesi gösterdikleri performansla büyük umut verdi.



ALTIN ÇOCUKLAR KÜRSÜDE

Kızlarda Rabia Tekin 24 kiloda, Hiranur Özbek 44 kiloda, İkra Üzüm 57 kiloda, Ceylin Çakır +57 kiloda 1., Ecrin Kızıl 32 kiloda, Eylül Yılmaz 44 kiloda, Azra Karataş 52 kiloda, Defne Su Demircan +57 kiloda 2., Elif Su Avuçi 32 kiloda, Nazelin Beytekin ve Elif Cesur 40 kiloda, Ecrin Çelik ve Zeynep Cemre Aka 44 kiloda, Yağmur Yıldırım ve Yağmur Ergen 48 kiloda, Nisa Nur Çiçek 52 kiloda 3., erkeklerde Aydın Giray Zeytin 26 kiloda, Hüseyin Yasin Yerkazanoğlu 38 kiloda, Ramazan İnci 55 kiloda, Canberk Şişmanlar 60 kiloda 1., Erdem Topuz 46 kiloda, Mustafa Kalay 55 kiloda, Batuhan Taşkıran +60 kiloda 2., Orhan Karasu 30 kiloda, Yiğit Emre Çecen ve Poyraz Çakal 42 kiloda, Nurullah Yağız Arı 46 kiloda 3. oldu.



■ CÜNEYT HASÇELİK

DİĞER