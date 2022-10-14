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Haberler Spor ‘Alay konusu oluyor’

‘Alay konusu oluyor’

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Icardi ve eşi Nara arasındaki sular bir türlü durulmuyor

14.10.2022

‘Alay konusu oluyor’

GALATASARAY'IN golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinin çalkantılı birlikteliğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mauro Icardi, sosyal medyadan eşiyle ilgili açıklama yaptı. Geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara ayrılık kararını açıklamış ve Arjantin'e gitmişti. Icardi ise bu gelişmenin ardından Nara'yı görmeye gitmiş ancak amacına ulaşmamıştı.

Yıldız oyuncu açıklamasında "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar. Benden olmayan çocuklarımızı bile kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza bakacağız. Medyadaki bu sirk bitecek" şeklinde yorumda bulundu.

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