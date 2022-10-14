Altay’dan tek maçlık loca

Altay'da kaynak arayışını sürdüren yönetim, tek maçlık loca kampanyası yaptı. Yönetim taraftarların tüm sezonluk loca alımı yerine tek veya belirli bir maçlık loca satın alarak kulübe destek olabileceğini, tek maçlık led reklam alanı kiralayabileceğini açıklarken, tüm sezonluk forma sponsorluğu arayışının sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan kulübün tahsil edemediği 500 bin TL'nin üzerinde üye aidatı borcu olduğu kaydedildi. Bu konuda, "Aidatların ödenmesi, kulübümüz için hayati önem taşımaktadır. Aidatların ödenmesi ile hem camiamızın birlik beraberliği yükselecek hem de günlük ödemelerimiz için bir kaynak oluşacaktır" mesajı verildi. Aidat borcu olmayan veya kongre üyesi olmayan taraftarların da belirtilen hesaba bağışta bulunabileceği, bağışların son kuruşuna kadar ihtiyaç dahilinde kullanılacağı belirtildi.