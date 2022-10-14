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Haberler Spor Hedefsiz yarış olmaz

Hedefsiz yarış olmaz

"Ankersen 5 yıllık hedef çizmiş. "Seçim şansım olsa hemen Süper Lig'e çıkmak isteriz ama durum böyle değil" demek takımı hedeften arındırmak gibi anlaşılıyor" Yazarımız Şenol Kantürk Göztepe Başkanı Ankersen’in açıklamalarını yorumladı.

15.10.2022, 06:50

Hedefsiz yarış olmaz
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